Бороться с дьявольской силой молитвой и постом призвал псковичей митрополит Евсевий

09:39, 27 марта 2017, ПАИ

26 марта, в 4-ю неделю Великого поста, день памяти преподобного Иоанна Лествичника, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Владыка обратился ко всем собравшимся со словом приветствия. «Дорогие о Господе отцы, братья и сестры! Сила бесовская иногда так обладает человеком, что нет никакой возможности освободиться от нее, человек становится пленником различных приманок, рекламы. И нет борьбы – настолько лукавый обладает человеком, пленяет его, порабощает его. И человек становится пленником сатанинской силы, как и некоторых технических сил. Но есть для нас образ Христа, образ его помощи и назиданий: чтобы бороться с сатаной и дьявольской силой, необходимы молитва и пост. Нужно просто себя заставить молиться и поститься, особенно в те дни, которые благословляет святая наша православная церковь для нашего очищения, для нашего освящения, для нашей бодрости, а, в конце концов, это все служит для нашего вечного спасения. Пусть же каждый из нас укрепляется духовно молитвой и постом, а благодать Божия будет содействовать всем нам», - сказал он.