3
13:53
План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы
13:18
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
13:01
Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции
12:14
Памятник Кирову и сквер у него отремонтируют в Пскове в 2017 году
12:05
С 2011 года в Пскове отремонтировали 12% дорог
11:20
Не менее 720 залпов салюта прогремят в Великих Луках 9 мая
10:16
Начинающих водителей ограничили в возможности буксировки и перевозки пассажиров
Еще новости
Общество

Бороться с дьявольской силой молитвой и постом призвал псковичей митрополит Евсевий

26 марта, в 4-ю неделю Великого поста, день памяти преподобного Иоанна Лествичника, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото pskov-eparhiya.ru

Фото с pskov-eparhiya.ru

Владыка обратился ко всем собравшимся со словом приветствия. «Дорогие о Господе отцы, братья и сестры! Сила бесовская иногда так обладает человеком, что нет никакой возможности освободиться от нее, человек становится пленником различных приманок, рекламы. И нет борьбы – настолько лукавый обладает человеком, пленяет его, порабощает его. И человек становится пленником сатанинской силы, как и некоторых технических сил. Но есть для нас образ Христа, образ его помощи и назиданий: чтобы бороться с сатаной и дьявольской силой, необходимы молитва и пост. Нужно просто себя заставить молиться и поститься, особенно в те дни, которые благословляет святая наша православная церковь для нашего очищения, для нашего освящения, для нашей бодрости, а, в конце концов, это все служит для нашего вечного спасения. Пусть же каждый из нас укрепляется духовно молитвой и постом, а благодать Божия будет содействовать всем нам», - сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы
27 марта 2017
План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции
27 марта 2017
Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции
Памятник Кирову и сквер у него отремонтируют в Пскове в 2017 году
27 марта 2017
Памятник Кирову и сквер у него отремонтируют в Пскове в 2017 году 3
С 2011 года в Пскове отремонтировали 12% дорог
27 марта 2017
С 2011 года в Пскове отремонтировали 12% дорог
Не менее 720 залпов салюта прогремят в Великих Луках 9 мая
27 марта 2017
Не менее 720 залпов салюта прогремят в Великих Луках 9 мая
Начинающих водителей ограничили в возможности буксировки и перевозки пассажиров
27 марта 2017
Начинающих водителей ограничили в возможности буксировки и перевозки пассажиров
В России изменили порядок выдачи водительских прав
27 марта 2017
В России изменили порядок выдачи водительских прав

Идет загрузка...