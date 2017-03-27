Выставка к 95-летию Всеволода Смирнова откроется в Пскове

10:12, 27 марта 2017, ПАИ

31 марта в 15:00 в Пскове в мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского (Октябрьский проспект, 14, квартира 74) состоится открытие выставки к 95-летию Всеволода Смирнова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Известный архитектор, реставратор, художник более 40 лет работал на Псковской земле, - уточнили в музее. - Всеволод Петрович приехал в Псков в 1955 году. Выпускник Академии художеств, фронтовик; он прошел трудный путь до Берлина, награжден боевыми наградами, в том числе орденами Красной звезды и Отечественной войны. С 1955 по 1967 годы он был ведущим специалистом Псковской реставрационной мастерской».

Среди его реставрационных работ – церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Покровская башня, крепость Псково-Печерского монастыря.

Всеволод Смирнов – автор памятника на могиле Неизвестного солдата, памятника «Партизанская слава» (площадь Победы), монумента на Персях в честь победы Александра Невского в Ледовом побоище. Им были оформлены прапоры для башен Псковского Кремля. С 1967 года Всеволод Смирнов посвятил себя возрождению кузнечного дела.

На выставке будут представлены фотографии, акварели, кузнечные работы Всеволода Смирнова.