0
09:01
Сегодня празднуется Всемирный день театра
16:31
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
11:15
Арина Павлова из Струг Красных вышла в следующий тур конкурса «Ты супер!» (ВИДЕО)
16:16
Власти Пскова поблагодарили деятелей культуры за сохранение и популяризацию духовного наследия города
12:16
Спикер Псковского облсобрания: Люди творческих профессий делают нашу жизнь ярче
12:05
Творческих успехов и вдохновения пожелал губернатор работникам культуры Псковской области
10:42
Группа «Калинов Мост» даст концерт в Пскове 23 апреля
Еще новости
Культура

Выставка к 95-летию Всеволода Смирнова откроется в Пскове

31 марта в 15:00 в Пскове в мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского (Октябрьский проспект, 14,  квартира 74) состоится открытие выставки к 95-летию Всеволода Смирнова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Известный архитектор, реставратор, художник более 40 лет работал на Псковской земле, - уточнили в музее. - Всеволод Петрович приехал в  Псков в 1955 году. Выпускник Академии художеств, фронтовик; он прошел трудный путь до Берлина, награжден боевыми наградами, в том числе орденами Красной звезды и Отечественной войны. С 1955 по 1967 годы он был ведущим специалистом Псковской реставрационной мастерской».

Среди его реставрационных работ – церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Покровская башня, крепость Псково-Печерского монастыря.

Всеволод Смирнов – автор памятника на могиле Неизвестного солдата, памятника «Партизанская слава» (площадь Победы), монумента на Персях в честь победы Александра Невского в Ледовом побоище. Им были оформлены прапоры для башен Псковского Кремля. С 1967 года Всеволод Смирнов посвятил себя возрождению кузнечного дела.

На выставке будут представлены фотографии, акварели, кузнечные работы Всеволода Смирнова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сегодня празднуется Всемирный день театра
27 марта 2017
Сегодня празднуется Всемирный день театра
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
26 марта 2017
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Арина Павлова из Струг Красных вышла в следующий тур конкурса «Ты супер!» (ВИДЕО)
26 марта 2017
Арина Павлова из Струг Красных вышла в следующий тур конкурса «Ты супер!» (ВИДЕО) 10
Власти Пскова поблагодарили деятелей культуры за сохранение и популяризацию духовного наследия города
25 марта 2017
Власти Пскова поблагодарили деятелей культуры за сохранение и популяризацию духовного наследия города
Спикер Псковского облсобрания: Люди творческих профессий делают нашу жизнь ярче
25 марта 2017
Спикер Псковского облсобрания: Люди творческих профессий делают нашу жизнь ярче
Творческих успехов и вдохновения пожелал губернатор работникам культуры Псковской области
25 марта 2017
Творческих успехов и вдохновения пожелал губернатор работникам культуры Псковской области 4
Группа «Калинов Мост» даст концерт в Пскове 23 апреля
24 марта 2017
Группа «Калинов Мост» даст концерт в Пскове 23 апреля
Первый канал отказался от дистанционного выступления Самойловой на «Евровидении»
23 марта 2017
Первый канал отказался от дистанционного выступления Самойловой на «Евровидении» 1

Идет загрузка...