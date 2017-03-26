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Два человека пострадали при столкновении «Фольксвагенов» в Великолукском районе

26 марта в 12:25 в Великолукском районе на 8-м километре трассы Великие Луки – Невель 23-летний водитель «Фольксваген Гольф» при обгоне столкнулся с «Фольксваген Шаран», который совершал поворот налево. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИДД УМВД России по Псковской области.

Виновник ДТП получил незначительные травмы, а его 25-летнего пассажира  пришлось госпитализировать. Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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