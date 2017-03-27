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Общество

Организаторы «Евровидения» попытаются отстоять участие России в конкурсе

Европейский вещательный союз намерен проследить за тем, чтобы Россия приняла участие в конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, несмотря на то, что украинские спецслужбы запретили въезд в страну российской участнице Юлии Самойловой. Об этом заявил глава оргкомитета песенного состязания Франк-Дитер Фрайлинг, пишет «Российская газета».

Он рассказал, что Европейский вещательный союз продолжает искать решение для того, чтобы все конкурсанты смогли выступить на «Евровидении» в Киеве. «Президент или премьер-министр (Украины - прим.) могут декретом отменить решение спецслужб. Конечно же, в этом вопросе Европейский вещательный союз должен соблюдать украинские законы, - заявил глава оргкомитета «Евровидения». - Но мы рассчитываем, что все исполнители, которые нужны для проведения этого песенного конкурса, смогут принять в нем участие».

 

Фрайлинг также напомнил, что Европейский вещательный с самого начала настаивал на соблюдении правил конкурса, которые предполагают, что принимающая сторона берет на себя обязательства обеспечить условия для выступления всех участников. «С самого начала мы дали ясно понять, что ожидаем, чтобы все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, смогли участвовать. Однако если решение запретить въезд российскому кандидату не будет отменено, то Европейский вещательный союз постарается проследить за тем, чтобы Россия все-таки смогла принять участие», - добавил Фрайинг.

Напомним, что 22 марта СБУ запретила участнице от России Юлии Самойловой въезд на Украину в течение трех лет. Это решение в Киеве формально увязали с выступлением артистки в Крыму, что якобы нарушает украинские законы.

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