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Экономика

Псковские специалисты не разрешили гражданину ввезти из Эстонии картофель

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Куничина Гора в Печорском районе гражданину, следующему из Эстонии, запретили ввоз в ручной клади продовольственного картофеля весом 19,86 кг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата.

В Управлении обратили внимание частных лиц, что в соответствии с законодательством, касающимся обеспечения карантина растений, гражданам, прибывающим на территорию России, разрешается ввозить в ручной клади и багаже не более 5 кг продуктов растительного происхождения и не более 1-2 букетов среза цветов без сопровождения фитосанитарным сертификатом. В то же время картофель любого вида, будь он семенной или продовольственный, ввозить в РФ в ручной клади без фитосанитарного сертификата запрещено. Запрещен также ввоз посевного и посадочного материала: семян растений, рассады, саженцев, цветов в горшках, отводок, черенков, клубней, луковиц, корневищ, корней.

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