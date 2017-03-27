В Пскове презентуют книгу Татьяны Рыжовой «Чудесные истории о печорской земле»

10:48, 27 марта 2017, ПАИ

30 марта в Пскове в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (Псков, улица Труда, 20) состоится презентация книги Татьяны Рыжовой «Чудесные истории о печорской земле». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей РФ.

Книга нацелена на приобщение детей младшего и среднего школьного возраста к отечественной истории и культуре. Благодаря наличию английского текста-перевода она может использоваться в качестве дополнительного материала на уроках английского языка в школе, а также на курсах для иностранных граждан, изучающих русский язык и желающих ближе познакомиться с историей Псковского края. Книга рекомендуется для семейного чтения.

Вход свободный.