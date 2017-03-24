Банки дадут возможность супругам следить за расходами друг друга онлайн

14:14, 27 марта 2017, ПАИ

Сбербанк и Альфа-банк готовят к запуску сервисы, которые позволят клиентам контролировать доходы и расходы своих супругов в онлайн-режиме, сообщает газета «Коммерсантъ».

Супружеские пары смогут объединять данные о своих картах по обоюдному согласию. Банки рассчитывают, что подобный сервис станет альтернативой традиционной семейной копилке. Планируется, что в условиях падения доходов семейные программы, позволяющие контролировать общие расходы, дадут банкам приток клиентов. Объединить счета будет возможно только в рамках одной кредитной организации.

При этом отмечается, что открытие совместных счетов станет возможным только после того, как будут приняты соответствующие поправки в Гражданский кодекс. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.