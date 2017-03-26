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В двух районах и городах Псковской области повторно задержаны нетрезвые водители

В Новосокольническом, Пыталовском районах, а также в Печорах и Острове задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 марта в деревне Маево Новосокольнического района полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял нетрезвый 35-летний местный житель. В деревне Вышгородок Пыталовского района  на «девятке» ехал 27-летний гражданин, который  также находился  в состоянии алкогольного  опьянения.

В Печорах по улице Автомобилистов на иномарке «Хендай» двигался 33-летний мужчина, находившийся в нетрезвом виде. В Острове на улице 25 Октября стражи порядка остановили «Фольксваген». Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый 40-летний водитель. Проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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