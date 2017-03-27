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Культура

Жанна Малышева поздравила деятелей искусства Псковской области с Международным днем театра

Председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева поздравила деятелей театрального искусства региона с Международным днем театра, который отмечается 27 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Жанна Малышева

«Театральное искусство всегда играло большую роль в культурном пространстве нашего региона. Театры Псковской области занимают достойное место в нашей культурной жизни, создают яркие спектакли, несут огромный эмоциональный заряд, нравственную и духовную энергетику, благодаря которой всегда находят горячий отклик в сердцах зрителей, истинных любителей театрального искусства», - отметила Жанна Малышева.

По её словам, внимание к развитию и модернизации драматических театров Псковской области со стороны государства дало новый импульс развитию театрального искусства, способствовало рождению новых творческих идей, реализации интересных театральных проектов.

«В этот день мы выражаем признательность всем, чья жизнь связана с театром: профессиональным и самодеятельным творческим коллективам, народным и любительским театрам и кружкам, режиссерам и актерам, художникам и звукооператорам, гримерам и костюмерам, всем театралам, поклонникам сценического искусства. Спасибо вам за творчество и талант, беззаветное служение театральному искусству, внимательное и чуткое отношение к зрителям», - добавила председатель комитета.

Она пожелала деятелям театрального искусства региона новых успехов, творческих идей и свершений, актерам – ярких, запоминающихся спектаклей, зрительских симпатий, а зрителям – интересных встреч с любимыми актерами.

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