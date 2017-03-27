В дни школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят в Псковской области уроки дорожной безопасности

11:06, 27 марта 2017, ПАИ

В дни школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят в Псковской области уроки дорожной безопасности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, особое внимание дорожные полицейские уделяют правилам безопасной езды на велосипеде.

«Одна из любимейших детских забав – езда на велосипеде – может привести к печальным последствиям, если не соблюдать требования Правил дорожного движения. И поэтому в период весенних школьных каникул для педагогов и сотрудников Госавтоинспекции одной из первостепенных задач становится предупреждение ДТП с участием юных велосипедистов», - отметили в пресс-службе.

Стражи порядка напоминают школьникам о необходимости использования в темное время суток светоотражающих элементов. Именно такие профилактические меры важны для ребят в сельской местности. Полученные знания проверяются в игровой форме. Дети разгадывают предложенные им загадки и ребусы, отвечают на вопросы викторины.

Подобные мероприятия продлятся до окончания каникул.