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Общество

В дни школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят в Псковской области уроки дорожной безопасности

В дни школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят в Псковской области уроки дорожной безопасности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, особое внимание дорожные полицейские уделяют правилам безопасной езды на велосипеде.

«Одна из любимейших детских забав – езда на велосипеде – может привести к печальным последствиям, если не соблюдать требования Правил дорожного движения. И поэтому в период весенних школьных каникул для педагогов и сотрудников Госавтоинспекции одной из первостепенных задач  становится предупреждение ДТП с участием юных  велосипедистов», - отметили в пресс-службе.

Стражи порядка напоминают школьникам о необходимости использования в темное время суток светоотражающих элементов. Именно такие профилактические меры важны для ребят в сельской местности. Полученные знания проверяются в игровой форме. Дети разгадывают предложенные им  загадки и ребусы, отвечают на вопросы викторины.

Подобные мероприятия продлятся до окончания каникул.

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