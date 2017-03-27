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Не менее 720 залпов салюта прогремят в Великих Луках 9 мая

Не менее 720 залпов салюта прогремят в Великих Луках 9 мая в честь Дня Победы. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Салют должен быть высотным, панорамным, непрерывным, максимально красочным, с набором разнообразных пиротехнических эффектов. Продолжительность — не менее 8 минут.

Максимальная цена контракта составляет 500 тысяч рублей, средства предусмотрены в бюджете города.

Ранее сообщалось, что на фейерверки в рамках проведения Дня Победы и Дня города в Пскове планируется потратить не более 600 тыс. рублей.

 

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