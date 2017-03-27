Не менее 720 залпов салюта прогремят в Великих Луках 9 мая
Не менее 720 залпов салюта прогремят в Великих Луках 9 мая в честь Дня Победы. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Салют должен быть высотным, панорамным, непрерывным, максимально красочным, с набором разнообразных пиротехнических эффектов. Продолжительность — не менее 8 минут.
Максимальная цена контракта составляет 500 тысяч рублей, средства предусмотрены в бюджете города.
Ранее сообщалось, что на фейерверки в рамках проведения Дня Победы и Дня города в Пскове планируется потратить не более 600 тыс. рублей.