Владельца магазина в Пустошке оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение правил продажи детской одежды

11:01, 27 марта 2017, ПАИ

Владельца магазина в Пустошке оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение правил продажи детской одежды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пустошкинского района.

Сотрудники Пустошкинской прокуратуры выявили нарушения правил продажи некоторых видов детской одежды в магазине города Пустошка. В части отсутствует информация о наименовании, местонахождении производителя, наименовании и виде изделий, даты изготовления. Помимо этого, на все проверенные образцы товара не предоставлены сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие оценку соответствия.

Прокуратура района в адрес руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском районах направила материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

По итогам, владелец магазина признан виновным в совершении административных правонарушений по статье 14.15 КоАП РФ («Нарушение установленных правил продажи отдельных видом товаров»), часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение продавцом требований технических регламентов») и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.