Дмитрий Медведев подписал постановление о требованиях к отечественному программному обеспечению
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнительных требованиях к российскому офисному программному обеспечению (ПО). Об этом сообщается на на сайте правительства РФ.
«Подписанным постановлением установлены дополнительные требования к отечественному офисному программному обеспечению, включённому в реестр российского программного обеспечения, правила формирования и ведения которого утверждены постановлением правительства от 16 ноября 2015 года №1236», — говорится в документе на сайте правительства России.
Реестровая запись дополнена сведениями о соответствии или несоответствии включённого в указанный реестр ПО установленным дополнительным требованиям, определяющим состав, архитектуру и функции отечественного ПО, необходимого для замены импортных аналогов.
Отмечается, что принятое решение направлено на обеспечение перехода федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование российского ПО.