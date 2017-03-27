Дмитрий Медведев подписал постановление о требованиях к отечественному программному обеспечению

11:26, 27 марта 2017, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнительных требованиях к российскому офисному программному обеспечению (ПО). Об этом сообщается на на сайте правительства РФ.

«Подписанным постановлением установлены дополнительные требования к отечественному офисному программному обеспечению, включённому в реестр российского программного обеспечения, правила формирования и ведения которого утверждены постановлением правительства от 16 ноября 2015 года №1236», — говорится в документе на сайте правительства России.

Реестровая запись дополнена сведениями о соответствии или несоответствии включённого в указанный реестр ПО установленным дополнительным требованиям, определяющим состав, архитектуру и функции отечественного ПО, необходимого для замены импортных аналогов.

Отмечается, что принятое решение направлено на обеспечение перехода федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование российского ПО.