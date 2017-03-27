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Политика

Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы

Сессия Псковской городской Думы 27 марта началась с вручения депутатского значка новому депутату от фракции КПРФ Олегу Смирнову.  Его новоиспечённый парламентарий получил из рук главы Пскова Ивана Цецерского, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский сообщил, что Олег Смирнов работал учителем физики и информатики в Серёдкинской школе, потом – оператором в компании «Псковнефтепродукт», сейчас – он программист в Центре качества образования.

Напомним, что Олег Смирнов сменил в гордуме своего коллегу по партии Петра Алексеенко, который стал депутатом Псковского областного Собрания, получив мандат скончавшегося Александра Рогова.

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