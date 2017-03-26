Великолучане и островичи стали победителями Спартакиады учащихся по баскетболу
Определены победители IX областной Спартакиады учащихся по баскетболу. Финальные соревнования прошли 25-26 марта в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Всего в состязаниях приняли участие 90 спортсменов из шести районов и двух городов региона.
В итоге среди девушек первое место заняли великолучанки. «Серебро» досталост баскетболисткам Невеля, «бронза» - представителям Пскова.
У юношей лучшими оказались островичи. На второй позиции оказались спортсмены из Пскова, на третьем — порховичи.