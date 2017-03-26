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Спорт

Великолучане и островичи стали победителями Спартакиады учащихся по баскетболу

Определены победители IX областной Спартакиады учащихся по баскетболу. Финальные соревнования прошли 25-26 марта в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото с csppskov.ru

Всего в состязаниях приняли участие 90 спортсменов из шести районов и двух городов региона.

В итоге среди девушек первое место заняли великолучанки. «Серебро» досталост баскетболисткам Невеля, «бронза» - представителям Пскова.

У юношей лучшими оказались островичи. На второй позиции оказались спортсмены из Пскова, на третьем — порховичи.

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