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Общество

В Псковской области правопреемникам умерших перечислено более 4 млн рублей пенсионных накоплений

С начала года отделение Пенсионного фонда по  Псковской области перечислило правопреемникам умерших более 4 миллионов  рублей  пенсионных накоплений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Напомним, правопреемники могут получить все пенсионные накопления, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета своего родственника, если он был участником системы обязательного пенсионного страхования и умер до выхода на пенсию (до назначения  накопительной пенсии).

Накопительная пенсия имеется не у всех. В 2002-2004 году она формировалась у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе. С 2005 года накопительная пенсия пополняется  только у граждан 1967 года рождения и моложе.

Если человек умирает после назначения ему срочной пенсионной выплаты,  остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского семейного капитала, направленных на формирование накопительной пенсии), не выплаченных  ему в виде срочной пенсионной выплаты, могут получить  правопреемники. Прежде всего,  это супруги, дети и родители. Если их нет (или они отказываются от выплаты), претендовать на эти деньги могут другие родственники - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Остаток средств материнского семейного капитала, невыплаченный умершей матери  в виде срочной пенсионной выплаты, также могут получить  её правопреемники: в первую очередь – супруг, во вторую -  дети.

Обращаться за выплатами нужно в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства или в негосударственный пенсионный фонд, если человек при жизни передал ему право управления своими  пенсионными накоплениями. Сделать это необходимо в течение  6 месяцев после смерти родственника. 

Если прошло  больше времени, срок для обращения за выплатой придется  восстанавливать в судебном порядке. Без восстановления срока обращения в судебном порядке могут обращаться правопреемники тех, кто умер с 1 января 2002 по 24 мая 2005 года.

Обращаясь с заявлением о выплате,  при себе необходимо  иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным лицом: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении или иной документ; свидетельство о смерти застрахованного лица, банковские реквизиты для перечисления СПН и другие документы.     

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