0
13:53
План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы
13:18
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
13:01
Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции
12:14
Памятник Кирову и сквер у него отремонтируют в Пскове в 2017 году
12:05
С 2011 года в Пскове отремонтировали 12% дорог
11:20
Не менее 720 залпов салюта прогремят в Великих Луках 9 мая
10:16
Начинающих водителей ограничили в возможности буксировки и перевозки пассажиров
Еще новости
Общество

В Пскове сократилось число малолетних преступников

В Пскове сократилось число малолетних преступников. Об этом сообщил начальник ОМВД России по городу Пскову Сергей Сурин в рамках доклада о деятельности ведомства за 2016 год на сессии Псковской городской Думы 27 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Сурина, в прошлом году в городе велась профилактика по подростковой преступности, удалось  не допустить роста числа преступлений, совершённых несовершеннолетними.

Также начальник городского УМВД рассказал, что были выявлены 4 факта жесткого общения родителей с детьми. На учёт были поставлены 28 неблагополучных родителей, 20 семей сняли с учёта по разным основаниям. Всего на учёте числились 54 неблагополучные семьи. Сергей Сурин добавил, что 736 законных представителей несовершеннолетних привлекли за неисполнение своих обязанностей, 56 лиц наказали за продажу несовершеннолетним спиртного.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы
27 марта 2017
План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции
27 марта 2017
Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции
Памятник Кирову и сквер у него отремонтируют в Пскове в 2017 году
27 марта 2017
Памятник Кирову и сквер у него отремонтируют в Пскове в 2017 году 3
С 2011 года в Пскове отремонтировали 12% дорог
27 марта 2017
С 2011 года в Пскове отремонтировали 12% дорог
Не менее 720 залпов салюта прогремят в Великих Луках 9 мая
27 марта 2017
Не менее 720 залпов салюта прогремят в Великих Луках 9 мая
Начинающих водителей ограничили в возможности буксировки и перевозки пассажиров
27 марта 2017
Начинающих водителей ограничили в возможности буксировки и перевозки пассажиров
В России изменили порядок выдачи водительских прав
27 марта 2017
В России изменили порядок выдачи водительских прав

Идет загрузка...