В Пскове сократилось число малолетних преступников

11:29, 27 марта 2017, ПАИ

В Пскове сократилось число малолетних преступников. Об этом сообщил начальник ОМВД России по городу Пскову Сергей Сурин в рамках доклада о деятельности ведомства за 2016 год на сессии Псковской городской Думы 27 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Сурина, в прошлом году в городе велась профилактика по подростковой преступности, удалось не допустить роста числа преступлений, совершённых несовершеннолетними.

Также начальник городского УМВД рассказал, что были выявлены 4 факта жесткого общения родителей с детьми. На учёт были поставлены 28 неблагополучных родителей, 20 семей сняли с учёта по разным основаниям. Всего на учёте числились 54 неблагополучные семьи. Сергей Сурин добавил, что 736 законных представителей несовершеннолетних привлекли за неисполнение своих обязанностей, 56 лиц наказали за продажу несовершеннолетним спиртного.