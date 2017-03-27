0
13:35
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
13:20
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
13:18
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
11:12
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
16:31
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
14:53
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
21:44
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии
Еще новости
Политика

Сенатор предложил запретить суррогатное материнство в России

Сенатор Антон Беляков предложил запретить в России суррогатное материнство. Соответствующий законопроект он планирует внести в Госдуму сегодня, 27 марта, сообщает газета «Известия»

По словам Белякова, оказание услуг суррогатного материнства производится по гражданско-правовому договору. Этот документ закрепляет любые обязанности и права сторон, однако не гарантирует их строгого выполнения. В результате, по мнению сенатора, без юридической защиты остаются и суррогатные матери, и генетические родители, и дети. Отмечается, что запрет должен действовать до тех пор, пока в России не будет выработан комплексный подход к институту суррогатного материнства.

«Для передачи ребенка от суррогатной мамы к родителям-заказчикам не требуется даже процедура усыновления. При этом в соответствии с Семейным кодексом (часть 4 статьи 51) биологические родители могут забрать новорожденного из роддома только после того, как суррогатная мама даст на это согласие. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей», — пояснил автор законопроекта.

Антон Беляков добавил, что в настоящее время услугами россиянок по вынашиванию детей все чаще пользуются иностранцы.

Напомним, что в декабре 2015 года сенатор Елена Мизулина предлагала приравнять коммерческое суррогатное материнство в России к торговле людьми и сажать за него на срок до 10 лет. По ее словам, к ответственности должны привлекаться только посредники — коммерческие организации. При этом Мизулина не требовала полного запрета суррогатного материнства, поскольку в некоторых случаях это единственная возможность для пары завести ребенка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
27 марта 2017
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова 1
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
27 марта 2017
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
26 марта 2017
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
26 марта 2017
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия 67
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии
24 марта 2017
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии 4
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору
24 марта 2017
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору 13

Идет загрузка...