Чаще всего псковских водителей наказывают за неправильный обгон и проезд перекрёстков с нарушениями

11:38, 27 марта 2017, ПАИ

Чаще всего псковских водителей наказывают за неправильный обгон, проезд перекрёстков с нарушениями ПДД и алкогольное опьянение за рулём. Об этом в ходе доклада на сессии Псковской городской Думы 27 марта сообщил начальник УМВД по городу Пскову Сергей Сурин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в 2016 года в городе на 21% сократилось количество ДТП с пострадавшими, вдвое сократилось количество погибших на дорогах - с 14 до 7 человек, на 18% уменьшилось количество раненых в ДТП.

Кроме того, на 14% сократилось число ДТП, виновниками которых были пьяные водители. Сергей Сурин доложил, что за пьяное вождение в прошлом году составлено 497 протоколов об административных правонарушениях. 175 дел возбуждено по фактам отказа водителей от прохождения освидетельствования.