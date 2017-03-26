Полиция задержала великолучанку, укравшую у женщины кошелек с деньгами и картами

11:55, 27 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция установила женщину, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 25 марта в магазине по улице Вокзальной у 51-летней местной жительницы из пакета украли кошелек с деньгами и банковским картами. Причем, на одной из квитанций был записан пин-код, и позднее с карты сняли около 20 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемую, которой оказалась женщина 1987 года рождения, проживающая в Великих Луках. Похищенное изъяли. Проводится расследование.