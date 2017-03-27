Предмет «Современная Россия» может появиться в старших классах

17:10, 27 марта 2017, ПАИ

В 11 классе может появиться новый предмет — «Современная Россия». Об этом сообщил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, председатель Ассоциации учителей истории и обществознания Александр Чубарьян в ходе конференции, на которой обсуждались вопросы стратегии преподавания истории и обществознания в школах, передает газета «Известия».

«Есть проект вообще нового предмета в 11 классе, который будет называться «Современная Россия». Это будет и конец ХХ века по истории, и элементы обществознания, которое есть, и выпавший предмет география, которого теперь нет в 11 классе. В общем, это все пока еще обсуждается», — сказал Александр Чубарьян.

В 2013 году был создан историко-культурный стандарт для новых школьных учебников по истории отечества. Он включает в себя принципиальные оценки основных событий прошлых лет, а также основные подходы к преподаванию истории России в современных школах со списком необходимых для изучения тем, терминов и понятий, персоналий и событий.