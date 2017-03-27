Полиция просит у депутатов Псковской гордумы помощи в профилактике суицидов среди подростков

11:46, 27 марта 2017, ПАИ

Полиция попросила у депутатов Псковской городской Думы помощи в профилактике суицидов среди подростков. Речь об этом шла 27 марта на сессии ПГД, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос о ситуации с вовлечением подростков в суицидные группы задала народный избранник Любовь Николаева. Начальник ОМВД России по городу Пскову Сергей Сурин ответил, что полиция ведет совместную профилактическую работу с учебными заведениями, проводит совещания на эту тему. «Все эти суициидальные провяления - нам самим не справиться. Тут нужно задействовать все рычаги, все формы профилактки, чем мы сейчас и занимаемся», - заявил он.

В свою очередь депутат Сергей Барабанов поинтересовался статистикой. С. Сурин ответил, что в 2015 году произошли 18 суицидов и попыток суицидов, в 2016 году - 37 зафиксированы фактов, в том числе 6 с участием детей. По его словам, тенденция сохранилась и в этом году.