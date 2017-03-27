Цецерский поручил УГХ активизировать работу с собственниками захламлённых участков

12:06, 27 марта 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский поручил руководителю Управления городского хозяйства Алексею Захарову активизировать работу с собственниками захламлённых участков. Своё поручение глава города озвучил на сесии Псковской городской Думы 27 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В соцсетях псковичи выставляют разные фото с разных территорий города. Много территорий захламлённых, которые имеют собственника. Мне кажется, что недостаточно в этом направлении работает УГХ. Надо активизировать работу по земельным участкам, где есть собственники», - сказал Иван Цецерский.

Алексей Захаров отметил, что «замечание принимается», а также заверил главу города, что и сам следит за соцсетями и реагирует на информацию. Он также заявил, что, по его мнению, необходимо ужесточить наказание за захламление территори.