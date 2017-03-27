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Общество

Илона Артамонова и Дмитрий Сергеев признаны лучшими приставами Псковской области

Илона Артамонова и Дмитрий Сергеев признаны лучшими приставами Псковской области в 2016 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области. По итогам работы за 2016 год в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области выявлены победители конкурсов «Лучший судебный пристав-исполнитель», «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов», «Лучший дознаватель», «Лучший судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск».

Победителем конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель» Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области» по итогам работы за 2016 год вновь признана Илона Артамонова, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Великих Лук. Второе место присуждено судебному приставу-исполнителю Великих Лук Татьяне Майоровой, третье место – судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов Елене Архиповой.

Звание «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области» по итогам работы за 2016 год завоевал Дмитрий Сергеев, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов (группы быстрого реагирования) специализированного отдела оперативного дежурства. Второе место присуждено судебному приставу по ОУПДС отдела судебных приставов города Великие Луки Юрию Николаеву, третье – судебному приставу по ОУПДС отдела судебных приставов Струго-Красненского и Плюсского районов Максиму Пучинину.

Всем отличившимся работникам вручили ведомственные грамоты и благодарности, а портреты лучших работников занесены на Доску почета Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Государственные гражданские служащие удостоены этой чести за особое отличие в служебной деятельности, высокие показатели, безупречное соблюдение служебной дисциплины.

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