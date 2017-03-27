С 2011 года в Пскове отремонтировали 12% дорог

12:05, 27 марта 2017, ПАИ

С 2011 в Пскове отремонтировали 44 километра дорожного полотна, что составляет 12% всей протяжённости дорог города. Об этом сообщил начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров на сессии Псковской городской Думы 27 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он рассказал, что 20 километров дорог находятся в гарантийных обязательствах, и все выявленные недостатки будут устранены до 1 мая.

Алексей Захаров напомнил, что прошедшей зимой было зафиксировано более 100 переходов температур через 0, что повлияло на качество дорожного покрытия. Он сообщил, что в Пскове ежедневно проводится ремонт дорог щебнем, холодным асфальтом и методом обратной пропитки. «Но это временные меры. Приносим извинение за состояние дорог и благодарим за понимание», - обратился он к псковичам.

Начальник УГХ отметил, что подготовлен проект плана ремонта дорог, который рассматривался на совещании у губернатора Псковской области Андрея Турчака. Планируется начать работы на улице Свердлова.

Кроме того, в 2017-2018 годах на улице Вокзальной планируется провести работы по устройству верхнего слоя и тротуаров, на улице 128-й Стрелковой Дивизии - установить светофор. Также запланирован ремонт улицы Кузнецкой, а на её пересечении с Плехановским Посадом появится светофор. Также будут отремонтированы Кузнецкий, Ольгинский мосты, на Советском заменят верхний слой асфальта. В план ремонта дорог попали участок улицы Советской Армии до Промежиц, улица Железнодорожная тротуары по улице Яна Райниса, улица Шестка с устройством ливневой канализации, пересечение Инженерной и Индустриальной с устройством парковки у поликлиники № 3, участок улицы Алмазной. Проведут также ремонт участков по улице Советской, Юбилейной, Льва Толстого, Зональному шоссе с подъездом к УФСИН.

Алексей Захаров заметил, что в этом году уже завершён проект ремонта улиц Кузбасской дивизии и Льва Толстого. Решается проблема транспортного обеспечения квартала Северный.

В заключение начальник УГХ сообщил, что разметку, в первую очередь, нанесут там, где будут проходить мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы.