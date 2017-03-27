В аппарате Псковского облсовпрофа сокращают и переводят на аутсорсинг 15 ставок

12:08, 27 марта 2017, ПАИ

«Вчера на президиуме мы узнали, что Ульяна Михайлова [председатель Совета Псковского облсовпрофа, депутат Псковского областного Собрания - ПАИ] сокращает 15 рабочих ставок аппарата облсовпрофа, а вместо этого заключает аутсорсинговый договор», - сообщил Псковскому агентству информации председатель Псковского областного комитета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов.

«Мы, профсоюзы, входящие в ФНПР, всегда были против аутсорсинга и аутстаффинга в России, но на президиуме, где я встал на защиту сокращаемых людей, мы услышали от Михайловой, что, оказывается, «это современное веяние и его нужно применять», - добавил он.

«Выходит так, что Ульяна Михайлова «выходит на уличные акции против власти, в защиту сокращаемых работников», а сама, мотивируя оптимизацией финансовых расходов, занимается тем же самым. Считаю это двойными стандартами и лицемерием», - заявил Иванов. Он также заверил, что «вся информация по этим не очень понятным действиям руководства Псковского облсовпрофа, с определёнными признаками популизма, политиканства и личного пиара отправлена в Центральный Совет нашего Российского профсоюза и ФНПР».

«Я не боюсь очередного определённого «прессинга», со стороны руководства облсовпрофа, а он, поверьте, не заставит себя долго ждать», - резюмировал Игорь Иванов.