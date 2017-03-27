Памятник Кирову и сквер у него отремонтируют в Пскове в 2017 году

12:14, 27 марта 2017, ПАИ

Сквер у памятника Кирову в Пскове и сам памятник отремонтируют в этом году, заявил на сесии Псковской городской Думы 27 марта начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Захаров уточнил, что в ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры по ремонту памятника.

Помимо реконструкции сквера у «Дома советов», планируется также облагородить сквер у танка Т-34 рядом с площадью Героев-десантников и 68 дворовых территорий. Перечень объектов, по словам Алексея Захарова, согласован с депутатами. Работы начнутся с 1 мая.