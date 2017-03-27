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Политика

Игорь Иванов: Из-за политики руководства облсовпрофа мы теряем профсоюзный актив

Председатель Псковского областного комитета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов прокомментировал сообщение о том, что депутат Пыталовского районного Собрания Артур Ханагян принял решение покинуть пост председателя координационного совета Псковского облсовпрофа по Пыталовскому району, а его коллеги приняли решение выйти из рядов профсоюзов. 

Игорь Иванов

«Сегодня ко мне поступили решения двух первичных профорганизаций из Пыталовского района о снятии с профучёта и выводе из профсоюзов работников данных коллективов. Конечно, очень жаль, что из за непонятных действий, иногда не поддающихся какой-либо логике и связанных с политикой, мы теряем профсоюзный актив. Люди из-за действий руководства Псковского облсовпрофа потеряли защитные функции, социальную и юридическую помощь, предусмотренную федеральным законодательством и законом «О профсоюзах», - заявил он в комментарии Псковскому агентству информации.

Напомним, ранее председатель координационного совета Псковского облсовпрофа по Пыталовскому муниципальному образованию Артур Ханагян, являющийся также председателем профкома ООО «Хас» и депутатом районного Собрания, заявил ПАИ: «Я принял решение покинуть пост председателя координационного совета Псковского облсовпрофа по Пыталовскому району, а мои профсоюзные коллеги приняли решение выйти из рядов профсоюзов. Нам не по пути с такими профсоюзами, у которых «друзья» из «кошмарящей» профсоюзы партии «Справедливая Россия» и «прозападной» партии «Яблоко», до недавнего времени называющий Крым аннексией».

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