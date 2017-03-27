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Общество

Молодежь Пскова приглашают на разговор о шалости и вандализме

29 марта в 14:30 Центр социальной, деловой и правовой информации Псковской областной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) проведет День информации из цикла «Полиция и молодое поколение: диалог и взаимодействие». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

На встречу организаторы приглашают студентов высших и средних специальных учебных заведений города. К обсуждению участников предлагается тема «Как противостоять влиянию молодежных антиобщественных группировок. Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм». Разобраться в правовых аспектах поможет сотрудник УМВД России по городу Пскову Елена Иванова.

«Цивилизованное общество отличается от всех остальных тем, что в нём четко определены права и обязанности каждого человека. И, кроме того, государство гарантирует соблюдение зафиксированных прав. Это позволяет человеку чувствовать себя уверенно, не бояться непредвиденных обстоятельств.  Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно хорошо знать, какие поступки попадают в зону   ответственности.  

Иногда трудно бывает определить грань между обычной шалостью и преступлением. Где проходит граница? За какие проступки наступает административная или уголовная ответственность? Какие меры воздействия применяются к нарушителям, в том числе и к несовершеннолетним? Как не попасть в «дурную компанию»?» - анонсировали в библиотеке.

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