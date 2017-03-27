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Общество

По итогам 2016 года в Пскове зафиксировали снижение уличной преступности

В 2016 году число преступлений, совершенных в Пскове, сократилось на 18% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на 79-й сессии Псковской городской Думы 27 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом на 26% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, убийств зафиксировали на 60% меньше:  в 2015 году их зафиксировали 10, в 2016-м – 4.  Количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека сократилось на 30%  краж – на 40%.

По словам Сергея Сурина, раскрываемость преступлений выросла на 7,8%, в том числе, на 8% - краж автомобилей. А раскрываемость убийств и изнасилований составила 100%. В то же время выросло число раскрытых преступлений прошлых лет.

Начальник УМВД отметил, что в прошлом году проводилась работа по выявлению нарушений про продаже алкоголя, в итоге  были составлены 407 административных протоколов и изъяты почти 15 тонн нелегального алкоголя.

На вопрос депутата Псковской городской Думы Григория Турчина о том, как решился  вопрос с хранением изъятого алкоголя, Сергей Сурин ответил, что в ведомстве существуют собственные склады. «Мы решаем вопросы в рабочем порядке. У нас сейчас нет какой-то проблемы», - заверил он.

Начальник псковского УМВД также остановился на профилактике уличной преступности. Он подчеркнул, что в итоге преступность сократилась на 15%, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше на 18%.

Кроме того, Сергей Сурин сообщил, что по программе «Профилактика правонарушений» в прошлом году были выделены 3 млн рублей, в основном они пошли на обеспечение работы дружинников, которых насчитывалось 134 человека. Они участвовали в 600 профилактических мероприятиях, составили более 500 административных протоколов на нарушителей.

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил Сергея Сурина за работу и отметил, что власти города работают с начальником УМВД «в режиме онлайн». «Всегда есть возможность что-то уточнить», - заверил он.

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