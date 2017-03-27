Псковские осуждённые приняли участие в соревнованиях по гиревому спорту

15:17, 27 марта 2017, ПАИ

В рамках проведения Спартакиады для осужденных в ИК-3 УФСИН России по Псковской области состоялись соревнования по гиревому спорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

В соревнованиях приняли участие более 20 человек - представителей разных отрядов исправительного учреждения.

Как подчеркнули в пресс-службе, главная цель проведения соревнований - формирование и поддержка морально-психологического климата среди осужденных, развитие интереса к спорту. Турнир проводился с гирями весом 24 килограмма в трех весовых категориях: до 80 килограмм, до 90 килограмм и свыше 90. Сами состязания представляли собой программу классического двоеборья (толчок руками двух гирь от груди, рывок гири поочередно одной и другой рукой).

«Соревновательный дух чувствовался на протяжении всего турнира, до последней минуты. В итоге победу одержали самые сильные и техничные спортсмены, которые были награждены почетными грамотами», - отметил начальник по воспитательной работе с осужденными ИК-3 Николай Антонов.