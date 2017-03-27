0
18:15
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
17:05
В Псковской области страховой полис «Антиклещ» можно приобрести в отделениях Почты России
15:27
Дизайнерскую квартиру со скидкой в 300 тысяч рублей предлагают купить псковичам на этой неделе
14:58
Незабываемое свадебное шоу устроит центр досуга «Праздник с настроением» на «Свадьбе EXPO'2017»
14:25
Осадки и северо-западный ветер прогнозируют в Псковской области 28 марта
13:53
План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы
13:18
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
Еще новости
Общество

Псковские осуждённые приняли участие в соревнованиях по гиревому спорту

В рамках проведения Спартакиады для осужденных в ИК-3 УФСИН России по Псковской области состоялись соревнования по гиревому спорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

В соревнованиях приняли участие более 20 человек - представителей разных отрядов исправительного учреждения.

Как подчеркнули в пресс-службе, главная цель проведения соревнований - формирование и поддержка морально-психологического климата среди осужденных, развитие интереса к спорту. Турнир проводился с гирями весом 24 килограмма в трех весовых категориях: до 80 килограмм, до 90 килограмм и свыше 90. Сами состязания представляли собой программу классического двоеборья (толчок руками двух гирь от груди, рывок гири поочередно одной и другой рукой).

«Соревновательный дух чувствовался на протяжении всего турнира, до последней минуты. В итоге победу одержали самые сильные и техничные спортсмены, которые были награждены почетными грамотами», - отметил начальник по воспитательной работе с осужденными ИК-3 Николай Антонов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 1
В Псковской области страховой полис «Антиклещ» можно приобрести в отделениях Почты России
27 марта 2017
В Псковской области страховой полис «Антиклещ» можно приобрести в отделениях Почты России
Дизайнерскую квартиру со скидкой в 300 тысяч рублей предлагают купить псковичам на этой неделе
27 марта 2017
Дизайнерскую квартиру со скидкой в 300 тысяч рублей предлагают купить псковичам на этой неделе
Незабываемое свадебное шоу устроит центр досуга «Праздник с настроением» на «Свадьбе EXPO'2017»
27 марта 2017
Незабываемое свадебное шоу устроит центр досуга «Праздник с настроением» на «Свадьбе EXPO'2017»
Осадки и северо-западный ветер прогнозируют в Псковской области 28 марта
27 марта 2017
Осадки и северо-западный ветер прогнозируют в Псковской области 28 марта
План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы
27 марта 2017
План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы 1
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова 2
Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции
27 марта 2017
Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции

Идет загрузка...