Дни открытых дверей организует налоговая инспекция в Великих Луках, Новосокольниках, Локне и Кунье

13:11, 27 марта 2017, ПАИ

3-4 апреля межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по Псковской области проведет Дни открытых дверей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Мероприятия будут проводиться с 9:00 до 20:00 в инспекции Великих Лук и территориально-обособленных рабочих местах инспекции в Новосокольниках, Локне, Кунье.

Организаторы Дней открытых дверей отметили, что с 1 января 2017 года налоговые органы осуществляют полномочия по администрированию страховых взносов. Граждане смогут получить информацию от сотрудников о том, как правильно оформить платежные документы по страховым взносам; о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам; как воспользоваться компьютерами с программным обеспечением при заполнении отчета в электронном виде, и другую.