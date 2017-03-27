Денег на школьные туалеты и на погашение дефицита запросили депутаты у администрации Пскова

12:53, 27 марта 2017, ПАИ

На сессии Псковской городской Думы 27 марта депутаты утвердили поправки к бюджету города на текущий год, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщила парламентариям начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, доходная и расходная части бюджета увеличиваются на 302 млн рублей, большая часть из которых безвозмездные поступления из бюджетов высших уровней, а 24 млн рублей – это неналоговые доходы города.

При этом основная часть средств пойдёт на ремонт улицы Свердлова и прилегающих скверов - 236 млн рублей. 1 млн рублей, по словам Тамары Винт, выделяется на переоборудование входной группы и туалета для маломобильных групп в Городском культурном центре, 250 тысяч рублей – на пандус в детском саду № 28, порядка 3 млн рублей – на завершение строительства школы в деревне Борисовичи. Также деньги будут направлены на обеспечение жильём молодых семей.

Что касается неналоговых доходов города, то 10 млн рублей потратят на подготовку школ и детских садов Пскова к новому учебному году, часть денег пойдёт на вентиляцию и электропроводку в Городском культурном центре, 5 млн 169 тыс. рублей – на ремонт второго этажа школы «Мастер».

Кроме того, порядка 2 млн рублей выделяется на изъятие земельных участков для строительства дороги в районе деревни Крестки. Глава Пскова Иван Цецерский уточнил, что же за земли планируется выкупить. Тамара Винт пояснила, что это участки, принадлежащие райпо.

Депутат Владимир Коваленко спросил, будут ли выделены средства на утепление туалетов в школе №17. «Вы сказали, что это можно сделать за счёт учебников», - обратился он к Тамаре Винт. Она ответила, что имела ввиду деньги, которые выделены учебному заведению для подготовки к новому учебному году.

Владимир Коваленко предложил на туалет направить часть средств с ремонта кровли. «Если при конкурсных процедурах удастся сэкономить, то прекрасно», - сказала на это Тамара Винт.

Парламентарий Григорий Турчин спросил, почему не выделяются деньги на погашение дефицита бюджета. «На данном этапе нам не уменьшить дефицит. Постараемся в следующем году предусмотреть меньший дефицит или его отсутствие», - сказала начальник финуправления.

«270 миллионов получил бюджет и мы не можем миллион отправить на сокращение дефицита!», - возмутился Григорий Турчин. Тамара Винт пояснила, что это целевые средства и направить их на что-либо иное нельзя.

«Поправки позволяют сбалансировать бюджет и решить те задачи, которые сегодня являются первоочередными», - резюмировал председатель профильного комитета гордумы Евгений Самуйлов.