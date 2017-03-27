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Общество

Минприроды намерено подписать соглашение с МВД и Росгвардией для борьбы с браконьерами

Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской поручил проработать вопрос о заключении соглашения с МВД России и Росгвардией для борьбы с браконьерами. Об этом  сообщает пресс-служба Минприроды, передает ТАСС.

«Минприроды России намерено заключить соглашение с МВД России и Росгвардией с целью усиления борьбы с браконьерством… Министр поручил предпринять все необходимые меры для усиления взаимодействия с силовыми органами, прежде всего, с МВД России, а также активизации работы в рамках Советов безопасности субъектов РФ, которые возглавляют руководители регионов. По его словам, противодействие организованным группам браконьеров должно быть приоритетом в работе региональных властей, поддерживаться на самом высоком уровне», - говорится в сообщении.

Кроме того, Донской также намерен распространить на другие регионы опыт Байкальского заповедника, где инспекторская группа «Баргузин» показывает эффективную работу.

«В 2016 году в РФ выявлено 186 нарушений режима ООПТ (особо охраняемых природных территорий - прим ТАСС) и их охранных зон в сфере охоты, и 755 - в сфере рыболовства, вскрыты факты незаконной добычи 67 крупных зверей, к уголовной ответственности по приговорам судов привлечен 81 человек», - сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Всеволод Степаницкий, слова которого приводятся в сообщении.

Директор департамента уверен, что важнейший фактор для повышения эффективности борьбы с браконьерами на территории России - это повышение зарплат инспекторам, а также их подготовка и повышение квалификации.

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