В Пскове проверили знания инспекторов ГИМС

13:00, 27 марта 2017, ПАИ

23-24 марта в Пскове состоялся учебно-методический сбор государственных инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, темой сбора стало «Совершенствование работы государственных инспекторов в области государственного надзора за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, базами (сооружениями) для их стоянок и пляжами. Повышение эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, поиску и спасению людей, охране жизни людей и окружающей среды на водных объектах Псковской области».

В ходе сбора подвели итоги контрольно-надзорной деятельности инспекторского состава в первом квартале 2017 года и провели анализ эффективности мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и подготовки к навигационному периоду. Были определены основные задачи инспекторских подразделений на периоды паводка, пропуска паводковых вод, открытия навигации и купального сезона, изучены руководящие документы МЧС России, а также установлен порядок подготовки автомобильной техники, мотолодок к эксплуатации в навигационный период.

После сборов для проверки знаний законодательной базы, должностных обязанностей государственных инспекторов ГИМС, аспектов практической деятельности состоялись тестирование и сдача зачётов.

«Сбор показал, что Государственная инспекция по маломерным судам готова исполнять свои обязанности по контрольно-надзорной деятельности, обеспечивая тем самым безопасность граждан на водных объектах Псковской области в пределах своей компетенции», - отметили в управлении.