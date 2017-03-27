Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции

13:01, 27 марта 2017, ПАИ

Ранние бронирования туров в Грецию, Болгарию и на Кипр выросли в разы по сравнению с 2016 годом, мест на этих курортах может не хватить всем желающим, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Об этом пишет "Интерфакс".

«Раннее бронирование Греции и Кипра бьет все рекорды, в ряде компаний отметили, что спрос увеличился в разы. В прошлом году туристы столкнулись с нехваткой мест в самых популярных отелях, в этом году, по словам туроператоров, этого тоже не избежать – спрос серьезно превышает предложение», — отмечает АТОР.

«Немаловажный плюс раннего бронирования – специальные акции и скидки. В целом же, по словам экспертов, и в сезон цены будут вполне приемлемыми. Однако ближе к лету места в отелях найти будет сложнее», — отмечает АТОР.

В одном из турагентств российским туристам рекомендуют покупать туры заблаговременно. «Спрос на Грецию и на Кипр многократно превышает возможности по размещению туристов. Места под греческим и кипрским солнцем этим летом для всех желающих не хватит», — отметили в компании.

По мнению экспертов, открытие Турции, самой популярной у россиян страны для летнего отдыха, не изменит ситуацию на греческом и кипрском направлениях.