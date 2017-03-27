Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова

13:18, 27 марта 2017, ПАИ

У главы Пскова Ивана Цецерского появился ещё один заместитель на штатной основе. Этот пост занял депутат Владимир Воробьёв, за кандидатуру которого на сессии Псковской городской Думы 27 марта проголосовали 14.парламентариев, против - 5, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Перед голосованием Иван Цецерский пояснил коллегам, что глава Пскова имеет право на трёх штатных заместителей и одно место стало вакантным, в связи с переходом Игоря Сиротина на внештатную работу.

Григорий Турчин уточнил, произойдёт ли перераспределение полномочий между заместителям главы Пскова в связи с увеличением их числа.

Иван Цецерский пояснил, что в ведении Владимира Воробьёва будет патриотическая работа, силовой блок, призывная комиссия, также он будет отвечать за воинские захоронения, проведение дней воинской славы, по государственных праздников.

Добавим, Воробьёв Владимир Николаевич родился 10 января 1948 года в селе Кандауровка, Курманаевского района, Оренбургской области, в 1971 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

С 1971 по 1973 год был командиром парашютно-десантного взвода в/ч 65581, с 1973 по 1974 год - заместителем командира парашютно-десантной роты в/ч 65581, с 1974 по 1977 год- командиром разведывательной роты в/ч 65581, с 1977 по 1979 год - заместителем, а затем командиром парашютно-десантного батальона в/ч 93684, с 1982 по 1986 год заместителем, а затем командиром парашютно-десантного полка в/ч 32515 в Пскове, с 1986 по 1988 год - заместителем командира 103 воздушно-десантной дивизии в Кабуле (Афганистан), с 1988 по 1990 год - заместителем командира 7 воздушно-десантной дивизии в Каунасе (Литва), с 1990 по 1993 год - старшим офицером оперативного отдела аппарата Главного военного советника в Сирийской Арабской Республике в Дамаске. В 1995 году уволен в запас.

С 1996 года по 1998 работал начальником поисково-спасательного отряда ГУ ГОЧС Псковской области, по 1999 года - заместителем начальника АСС ГУ ГОЧС Псковской области. Был командиром спасательной группы АСС ГУ ГОЧС Псковской области, начальником оперативного отдела управления по делам ГОЧС Пскова.

Принимает участие в работе Совета ветеранов 104 десантно-штурмового полка, является заместителем председателя Совета ветеранов. С 2010 года - член Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».