0
13:35
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
13:20
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
13:18
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
11:12
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
16:31
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
14:53
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
21:44
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии
Еще новости
Политика

Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова

У главы Пскова Ивана Цецерского появился ещё один заместитель на штатной основе. Этот пост занял депутат Владимир Воробьёв, за кандидатуру которого на сессии Псковской городской Думы 27 марта проголосовали 14.парламентариев, против - 5, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.    

Владимир Воробьев

Перед голосованием Иван Цецерский пояснил коллегам, что глава Пскова имеет право на трёх штатных заместителей и одно место стало вакантным, в связи с переходом Игоря Сиротина на внештатную работу.

Григорий Турчин уточнил, произойдёт ли перераспределение полномочий между заместителям главы Пскова в связи с увеличением их числа.

Иван Цецерский пояснил, что в ведении Владимира Воробьёва будет патриотическая работа,  силовой блок, призывная комиссия,  также он будет отвечать за воинские захоронения, проведение дней воинской славы, по государственных праздников.

Добавим,  Воробьёв Владимир Николаевич родился 10 января 1948 года в селе Кандауровка, Курманаевского района, Оренбургской области, в 1971 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

С 1971 по 1973 год был командиром парашютно-десантного взвода в/ч 65581, с 1973 по 1974 год - заместителем командира парашютно-десантной роты в/ч 65581, с 1974 по 1977 год- командиром разведывательной роты в/ч 65581, с 1977 по 1979 год - заместителем, а затем командиром парашютно-десантного батальона в/ч 93684,  с 1982 по 1986 год заместителем, а затем командиром парашютно-десантного полка в/ч 32515 в Пскове, с 1986 по 1988 год - заместителем командира 103 воздушно-десантной дивизии в Кабуле (Афганистан), с 1988 по  1990 год -  заместителем командира 7 воздушно-десантной дивизии в Каунасе (Литва), с 1990 по 1993 год - старшим офицером оперативного отдела аппарата Главного военного советника в Сирийской Арабской Республике в Дамаске. В 1995 году уволен в запас.

С 1996 года по 1998 работал начальником поисково-спасательного отряда ГУ ГОЧС Псковской области, по 1999 года - заместителем начальника АСС ГУ ГОЧС Псковской области. Был командиром спасательной группы АСС ГУ ГОЧС Псковской области, начальником оперативного отдела управления по делам ГОЧС Пскова.

Принимает участие в работе Совета ветеранов 104 десантно-штурмового полка, является заместителем председателя Совета ветеранов. С 2010 года - член Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова Бывший вице-губернатор Псковской области возглавил «Канал имени Москвы» Игорь Иванов вышел из ЛДПР «в связи с деструктивной работой регионального отделения партии» Александр Куренков назначен исполняющим обязанности гендиректора «Псковпассажиравтотранса» В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России» Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области В полпредстве президента в СЗФО рекомендовали дождаться официальной информации о назначении нового федерального инспектора по Псковской области Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
27 марта 2017
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова 1
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
27 марта 2017
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
26 марта 2017
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
26 марта 2017
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия 67
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии
24 марта 2017
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии 4
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору
24 марта 2017
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору 13

Идет загрузка...