Консолидацию бесхозяйных электросетевых объектов обсудили в «Псковэнерго»

13:27, 27 марта 2017, ПАИ

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» состоялось плановое заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством заместителя губернатора Максима Жаворонкова. Одной из тем совещания стал вопрос функционирования на территории региона бесхозяйных электросетевых объектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Проблема содержания и обслуживания бесхозяйных линий электропередачи и трансформаторных подстанций возникла в 1990-х годах по причине массового прекращения хозяйственной деятельности предприятий, на балансе которых находились данные сети. Утратив собственников, энергообъекты по-прежнему остаются в эксплуатации. Директор филиала «Псковэнерго» Константин Михайлов рассказал, что по данным последней инвентаризации, проведенной совместно с муниципальными образованиями региона, в электросетевом комплексе Псковской области в схеме электроснабжения потребителей остаются задействованными 83 бесхозяйных объекта. Часть потребителей получают электроэнергию через них транзитом, при этом техническое состояние бесхозяйных сетей уже давно не может обеспечивать необходимые качественные показатели электроэнергии.

По словам Константина Михайлова, всякий раз, когда на бесхозяйных объектах возникают нештатные ситуации, специалисты «Псковэнерго» своими силами и средствами вынуждены проводить на них ремонтные и восстановительные работы. При этом электросетевое предприятие, деятельность которого регулируется тарифом, не вправе вкладывать средства на поддержание технического состояния не принадлежащих ему сетевых объектов. К тому же данное оборудование представляет повышенную опасность и должно обслуживаться исключительно специалистами.

Учитывая сложившуюся ситуацию, региональный штаб по обеспечению электробезопасности принял решение вынести на ближайшее совещание губернатора области Андрея Турчака с главами муниципалитетов вопроса о необходимости начала процедуры, итогом которой станет передача на баланс «Псковэнерго» бесхозяйных объектов. Рабочей группе предстоит сформировать план мероприятий по порядку консолидации объектов электросетевого хозяйства, не имеющих собственников, не обслуживаемых специализированными организациями, но имеющих непосредственное технологическое присоединение к сетям «Псковэнерго».