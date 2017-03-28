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Общество

Кондитерская «Baker Streеt» подготовила для гостей «Свадьбы EXPO`2017» подарки

Кафе-кондитерская «Baker Street» подготовила для гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» - будущих молодоженов - дополнительные призы. Об этом Псковскому агентству информации сообщила управляющая кондитерской Екатерина Салтун.

Фото из группы кондитерской «Baker Streеt» в соцсети «ВКонтакте»

Фото из группы кондитерской «Baker Streеt» в соцсети «ВКонтакте»

В частности, посетители выставки смогут получить купоны на моментальную скидку в 30% на десерты кондитерской «Baker Street» для дегустации. Скидка будет действовать только 1 и 2 апреля.

Фото из группы студии дизайна и флористики «Артишок» в соцсети «ВКонтакте»

Фото из группы студии дизайна и флористики «Артишок» в соцсети «ВКонтакте»

Также псковичей ждут призы от партнеров «Baker Street»: сертификат на свадебный букет и бутоньерку от студии дизайна и флористики «Артишок» (на сумму 5000 рублей) и сертификат на цветочное оформление от TerraFiori «Абсолютной Имитации Цветов и Растений» (на сумму 3000 рублей).

Фото из группы TerraFiori в соцсети «ВКонтакте»

Фото из группы TerraFiori в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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