Кондитерская «Baker Streеt» подготовила для гостей «Свадьбы EXPO`2017» подарки

10:53, 28 марта 2017, ПАИ

Кафе-кондитерская «Baker Street» подготовила для гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» - будущих молодоженов - дополнительные призы. Об этом Псковскому агентству информации сообщила управляющая кондитерской Екатерина Салтун.

В частности, посетители выставки смогут получить купоны на моментальную скидку в 30% на десерты кондитерской «Baker Street» для дегустации. Скидка будет действовать только 1 и 2 апреля.

Также псковичей ждут призы от партнеров «Baker Street»: сертификат на свадебный букет и бутоньерку от студии дизайна и флористики «Артишок» (на сумму 5000 рублей) и сертификат на цветочное оформление от TerraFiori «Абсолютной Имитации Цветов и Растений» (на сумму 3000 рублей).

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>