12 объектов недвижимости удалось продать администрации Пскова в 2016 году

13:36, 27 марта 2017, ПАИ

В 2016 году администрации Пскова удалось продать 12 объектов недвижимости из 32 запланированных к реализации. Такие данные озвучила председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова Лариса Морозова на сессии Псковской городской Думы 27 марта, где она выступила с отчётом о результатах приватизации муниципального имущества в прошлом году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Лариса Морозова отметила, что 9 зданий были реализованы через аукцион, три – через конкурс, причём это были объекты культурного наследия в руиниированном состоянии.

Докладчица также добавила, что предполагалось получить от продажи муниципального имущества 63,3 млн рублей, по факту выручка составила порядка 20 млн рублей. «Очень рады продажам, которые произошли», - сказала Лариса Морозова.

Глава Пскова Иван Цецерский спросил у неё, с какими сложностями приходится сталкиваться при приватизации муниципального имущества. «Рынок депрессивный. Приходится активно искать покупателей», - ответила Лариса Морозова и в качестве примера привела дом 71 на Плехановском посаде, который продавался четыре года.