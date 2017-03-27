Минфин РФ запустит рекламную кампанию «народных» облигаций

19:05, 27 марта 2017, ПАИ

Министерство финансов планирует запустить в первой половине апреля рекламную компанию облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом журналистам рассказал замминистра финансов Сергей Сторчак, передает «Российская газета».

По его словам, сейчас готовятся соглашения с рядом ведущих телевизионных- и радиокомпаний страны о запуске просветительской компании для населения. Минфин намерен в доступной форме рассказать россиянам о том, что из себя представляют «народные» облигации, как и где их можно приобрести, какова будет доходность по ним.

Ранее представители главного финансового ведомства страны сообщили, что первый выпуск ОФЗ может быть размещен как раз в апреле. Затем трехлетние бумаги планируется размещать раз в полгода. В рамках одного выпуска россияне смогут приобрести бумаги на сумму от 30 тысяч до 15 млн рублей. На первом этапе ценные бумаги можно будет приобрести только в Сбербанке и ВТБ. В дальнейшем к программе должны подключиться и другие банковские учреждения.

Доходность ОФЗ будет выше, чем у тех бумаг, которые сейчас размещены на рынке. И если сейчас ценные бумаги в среднем приносят доход в 8,2% годовых, то средняя доходность госбумаг для населения, если бы они выпускались сегодня, составила 8,7% годовых. Но точная ставка доходности будет определена именно тогда, когда начнется их продажа. При этом ставки по депозитам на трехлетний срок в госбанках составляют 5,7-6,9% годовых, а в крупных коммерческих банках не превышают 8% годовых.