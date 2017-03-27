Заведующая псковской библиотекой им. И. И. Василева получит медаль «За заслуги перед Псковом»

13:52, 27 марта 2017, ПАИ

Заведующая историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василева МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова Людмила Русанова получит медаль «За заслуги перед Псковом». Соответствующее решение тайным голосованием приняли сегодня депутаты Псковской городской Думы в ходе очередной сессии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В представлении к награждению отмечено, что «Людмила Федоровна внесла большой вклад в развитие культуры муниципального образования, в воспитание подрастающего поколения и за многолетний добросовестный труд». Только за 2016 год библиотека провела свыше 160 мероприятий краеведческой направленности, которые посетили более 5 тысяч горожан.

В связи с Днем работника культуры, который отмечался 25 марта, на сессии был единогласно утвержден вопрос о награждении Почетной грамотой Псковской городской Думы также трех сотрудников МАУК «Центральная библиотечная система» города Пскова за многолетний добросовестный труд и высокие результаты в работе.