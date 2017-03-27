Псковская областная библиотека приглашает на выставку редких книг по сельскому хозяйству

13:58, 27 марта 2017, ПАИ

Псковская областная библиотека приглашает на выставку редких книг по сельскому хозяйству, посвященная 175-летию со дня рождения Альфреда Девриена и 140-летию издательства «А. Ф. Девриен». Об этом Псковскому агентству и информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В преддверии начала весеннего сезона на выставке представлена литература издательства на сельскохозяйственную тематику. Именно это направление в издательской деятельности выбрал А. Девриен, организовывая собственную фирму в России в 1872 году.

Сплотив вокруг издательства лучших специалистов по сельскому хозяйству, первые 10-15 лет автор издавал переводы новейших трудов известных зарубежных ученых, часто дополняя их сведениями применимыми к русским условиям. В дальнейшем основное место среди сельскохозяйственных изданий фирмы заняли труды отечественных ученых Все издания Девриена отличались высокими научным уровнем и тщательностью полиграфического исполнения, издатель обращал большое внимание на оформление книг.

На выставке представят такие издания, как «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук» в 12-ти томах 1900 года, в работе над которой принимали участие более 230 специалистов. Около 200 статей энциклопедии проиллюстрированы 8000 политипажами, картами, схемами.

Книги из серии «Беседы по земледелию», составленные В. Г. Котельниковым, деятелем русской сельскохозяйственной литературы, дававшие в популярном изложении основы сельского хозяйства, многократно переиздававшиеся. «О возделывании хлебов: ржи, пшеницы, полбы, ячменя, овса, проса, могара, росички, сорго и кукурузы», 1897 года, а также «О возделывании картофеля и корнеплодов: свеклы сахарной и кормовой моркови и репы или турнепса», 1917 года.

Также будут представлены книги Н. И. Кичунова (1863—1942 годов), доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР. Кичунов с 1887 года преподавал в школах садоводства, редактировал в Петербурге журналы «Промышленное садоводство и огородничество», «Прогрессивное садоводство и огородничество»: «Культура георгин», 1908 года, «Культура голландских гвоздик, 1908 года и другие.

Учебник Н. Л. Скалозубова (1861-1915), губернского агронома, селекционера, ученого и общественного деятеля «Что нужно знать земледельцу о жизни растения», 1910 года. Скалозубов внес большой вклад в развитие сельского хозяйства Сибири, им опубликовано более 270 трудов.

Выставка будет открыта до 7 апреля.