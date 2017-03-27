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Общество

План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы

В ходе очередной, 79-й сессии Псковской городской Думы, которая состоялась сегодня, 27 марта, депутаты приняли План ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам на территории Пскова в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информациии сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

План составлен в разрезе 12 городских округов с разбивкой по 68 адресам на общую сумму 84 млн рублей - по 7 млн рублей на округ. В этом году сумму на ремонт дворов увеличили вдвое по сравнению с 2016 годом.

В ходе обсуждения депутат Владимир Коваленко уточнил адресность одного из объектов на своём округе.

С планом ремонта дворов можно ознакомиться здесь

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