Псковские курсанты стали победителями и призерами научных мероприятий VI Международной недели творчества «Виват, курсанты!»

14:34, 27 марта 2017, ПАИ

В академии ФСИН России в Рязани завершилась VI Международная неделя творчества «Виват, курсанты!», в которой приняли участие курсанты и студенты России, Казахстана и Белоруссии. Об этом Псковскому агентств уинформации сообщили в пресс-службе псковского филиала академии ФСИН России.

Среди участников международного мероприятия – представители образовательных организаций ФСИН России из Владимира, Вологды, Воронежа, Перми, Пскова, Самары. Гостями недели творчества стали представители образовательных организаций Москвы, Тамбова, Саратова, а также Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Иностранные делегации представляли Академию МВД Республики Беларусь и Костанайскую академию МВД Республики Казахстан.

По итогам Международной недели творчества «Виват, курсанты!» обучающиеся псковского филиала заняли первые и призовые места в мероприятиях различного уровня.

Так, курсант Псковского филиала академии Валерия Небыличенкова одержала победу в конкурсе мультимедийных проектов «Юридическая психология и педагогика в персоналиях».

В этом же конкурсе псковские курсанты стали победителями в различных номинациях: Дарья Герасимова – в номинации «Активный интерес к профессии», Екатерина Круглова – «Актуальность проблематики», Валерия Апраксина – «Гражданский подвиг».

Валерия Апраксина стала первой в конкурсе мультимедийных презентаций учебных дисциплин, а Екатерина Круглова одержала победу в секции «Криминология», состоявшейся в рамках Международной научно-теоретической конференции курсантов и студентов «Человек: преступление и наказание».

Обе девушки заняли призовые места в открытом конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу курсантов и студентов Академии ФСИН России (по юридическому факультету).

Курсант псковского филиала академии ФСИН России Элхан Мехтиев победил в номинации «Лучший в строевой подготовке» конкурса на звание «Лучший курсант УИС».

Команда псковского филиала академии выиграла брейн-ринг по тактико-специальной подготовке «Пришел, увидел, победил!» и конкурс плакатов «Тыл – основы деятельности УИС!».

В межвузовской деловой игре «Историко-правовой брейн-ринг «Знаток УИС» псковская команда заняла почетное третье место.

«За активное участие в VI Международной неделе творчества «Виват, курсанты!», продемонстрированные глубину знаний, навыков и умений, качество профессионально-служебных компетенций, а также верность положительным традициям и устоям УИС делегация Псковского филиала Академии ФСИН России награждена почетной грамотой Академии ФСИН России», - заключили в пресс-службе.