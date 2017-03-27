Осадки и северо-западный ветер прогнозируют в Псковской области 28 марта

14:25, 27 марта 2017, ПАИ

28 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от 0 до +5 градусов.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.