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Общество

Спортсмены псковской академии ФСИН взяли «золото», «серебро» и «бронзу» на соревнованиях по стрельбе

Спортсмены Псковского филиала академии взяли «золото», «серебро» и «бронзу» на соревнованиях VI Международной недели творчества «Виват, курсанты!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

Турнир памяти Н. Ф. Макарова по стрельбе из пистолета проходил в Рязани. Участие в нем приняли 80 спортсменов образовательных организаций ФСИН и МВД России, силовых ведомств, Федерации практической стрельбы России.

На первом этапе соревнований участники выполняли упражнение ПБ-6 на личное первенство по действующим правилам Единой всероссийской спортивной классификации, другие два дня спортсмены выполняли шесть упражнений по правилам Федерации практической стрельбы России на точность, скорость, координацию и меткость.

По итогам соревнований по практической стрельбе из пистолета Макарова победу одержал старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Яковлев, который также завоевал «серебро» в абсолютном первенстве в упражнении ПБ-6.

Курсант Псковского филиала академии Александр Фомин стал серебряным призером в личном первенстве в упражнении ПБ-6 среди курсантов образовательных организаций ФСИН России. Кроме того, команда Псковского филиала Академии ФСИН России приняла участие в турнире по мини-футболу и стала бронзовым призером соревнований.

Награждение победителей и призеров соревнований состоялось в Академии ФСИН России на торжественном закрытии VI Международной недели творчества курсантов образовательных организаций ФСИН России «Виват, курсанты!». 

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