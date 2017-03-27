Великолукские полицейские установили подозреваемых в кражах телефона, велосипеда и денег

14:46, 27 марта 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили лиц, подозреваемых в кражах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 23 на 24 марта из подъезда дома по улице Нелидовской был украден велосипед. Возбуждено уголовное дело. В этом преступлении подозревается безработный, ранее судимый горожанин 1988 года рождения. Похищенное изъяли.

А из квартиры по улице Кузьмина в Великих Луках у молодого человека похитили пять тысяч рублей. В этой краже полиция подозревает 18-летнюю безработную жительницу Великолукского района, которая побывала у потерпевшего в гостях. Проводится расследование.

Кроме того, 7 марта в комнате дома по проспекту Гагарина у гражданки 1987 года рождения украли мобильный телефон. Позднее стражи порядка изъяли его у 16-летнего подростка из Великолукского района. Ведется следствие.