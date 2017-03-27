В Псковской области осужденным предлагают бесплатную юридическую помощь

17:20, 27 марта 2017, ПАИ

Осужденные, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях Псковской области, могут получить безвозмездную юридическую помощь. Представители юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН России на регулярной основе совершают выезды в ИУ региона и осуществляют правовое консультирование лиц, находящихся в местах лишения свободы.

В сопровождении доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Андрея Щербакова курсанты образовательной организации посетили ИК-3, немного раньше - ИК-4 УФСИН России по Псковской области. У осужденных была возможность получить квалифицированную юридическую помощь по различным вопросам в сфере уголовного, уголовно-исполнительного, гражданского и трудового права.

В ходе выезда курсанты дали ответы на поставленные вопросы, которые в основном были связаны с порядком и условиями отбывания наказания, условно-досрочным освобождением, переводом на облегченные условия отбывания наказания, оказанием помощи при освобождении. Курсанты давали устные и письменные рекомендации.