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Общество

Заболеваемость гриппом в России выросла, но эпидпорог не превышен

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в целом выросла на в 11,3%, но при этом не достигла эпидпорогов, оказавшись ниже их на 9,9%. Об этом говорится в отчете Службы надзора за гриппом НИИ гриппа Минздрава РФ, передает ТАСС.

«На неделе с 13 по 19 марта 2017 года, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась по населению в целом на 11,3%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в сумме по населению России в целом составила 700 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. человек, что ниже недельного эпидпорога, составляющего 777 случаев на 100 тыс. населения на 9,9%. Интенсивность заболеваемости низкая», - говорится в сообщении.

Эпидемия продолжается в Уральском федеральном округе, где эпидпорог превышен, но незначительно, на 1,1%, и еще в 5 городах других округов - Вологде (эпидпорог превышен на 20,8%), Сыктывкаре (превышен на 30,3%), Оренбурге (28,3%), Кемерово (43,5%) и Новосибирске (17,2%).

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